Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1862 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1862
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1862 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Russiancoin за 600 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск