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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1862 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1862 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1862 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1862
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1862 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Russiancoin за 600 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
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  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1862 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1862 на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1862 на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1862 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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