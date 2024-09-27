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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1866 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1866 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1866 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1866
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1866 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 27 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1866 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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