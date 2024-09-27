Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1866 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1866
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1866 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5483 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 27 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск