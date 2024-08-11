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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866
Средняя цена 190 $
Продажи
3 161
Аверс
Реверс
1 крейцер 1866
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1866
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1866
Средняя цена 280 $
Продажи
0 1
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