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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1866 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1866
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1866 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6841 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 263 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1866 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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