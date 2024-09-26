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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1865 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1865 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1865 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1865
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1865 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5532 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 85 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2021.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1865 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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