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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1865
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
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