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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1865 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1865 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 пфенниг 1865 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1865
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1865 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1033 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1865 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1865 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1865 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1865 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1865 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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