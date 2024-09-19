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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1863 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1863 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1863 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1863
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1863 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1858 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где купить?
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1863 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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