Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1863 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1863
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1863 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1858 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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