Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 пфеннига 1833 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,7 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1833
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1833 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4335 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
Сохранность
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