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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 пфеннига 1833 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1833 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 пфеннига 1833 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,7 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1833
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 пфеннига 1833 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4335 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1833 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Саксен-Мейнинген 2 пфеннига 1833 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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