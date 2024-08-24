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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Талер 1861 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3890 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Gorny & Mosch - November 20, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген Талер 1861 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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