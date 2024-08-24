Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Талер 1861 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3890 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 6 октября 2014.
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Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 25 июня 2022
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Дата 15 февраля 2022
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Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 10 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 16 января 2016
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Дата 30 октября 2014
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Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
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