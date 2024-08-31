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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861
Средняя цена 130 $
Продажи
1 23
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