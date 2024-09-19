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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1819 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,4 - 1,6 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1819
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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