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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 пфенниг 1832 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1832 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 пфенниг 1832 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,4 гр
  • Диаметр 16,65 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1832
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1832 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе

Сохранность
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  • Zöttl (3)
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1832 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1832 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 пфенниг 1832 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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