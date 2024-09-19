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Саксен-Мейнинген
1832
Саксен-Мейнинген
Период:
1808-1870
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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Саксен-Мейнинген
1832
Монеты Саксен-Мейнинген 1832 года
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1 гульден 1832 L
Средняя цена
150 $
Продажи
0
10
6 крейцеров 1832 L
Средняя цена
3 $
Продажи
0
4
3 крейцера 1832 L
Средняя цена
100 $
Продажи
0
5
1 крейцер 1832 L
Средняя цена
100 $
Продажи
0
3
Медные монеты
1 крейцер 1832
Средняя цена
10 $
Продажи
0
2
1/2 крейцера 1832
Средняя цена
40 $
Продажи
0
3
1/4 крейцера 1832
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1832
Средняя цена
40 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1832
Средняя цена
—
Продажи
0
3
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Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Мейнинген
Период
1808-1870
Бернгард II
1808-1866
Георг II
1867-1870
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