1 крейцер 1832 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1920 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

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