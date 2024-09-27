3 крейцера 1832 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.

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