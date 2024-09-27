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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1832 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1832 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1832 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1832
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 10 мая 2020.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1832 L на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1832 L на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1832 L на аукционе Höhn - June 15, 2017
Продавец Höhn
Дата 15 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1832 L на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1832 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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