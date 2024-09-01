6 крейцеров 1832 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 3 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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