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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1832 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1832 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1832 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1832
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 3 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1832 L на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1832 L на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1832 L на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1832 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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