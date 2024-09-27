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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1832 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1832 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1832 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,832 гр
  • Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1832
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1832 L на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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