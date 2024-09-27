Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1832 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,832 гр
- Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1832
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1832 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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