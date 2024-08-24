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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1832 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1832 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1832 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1832
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1832 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3438 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1832 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1832 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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