Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1832 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1832
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1832 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3438 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
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- WAG (1)
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