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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1832 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1832 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1832 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,8 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1832
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1832 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4184 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1832 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1832 на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1832 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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