Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 крейцера 1832 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 - 2,8 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1832
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1832 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4184 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
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