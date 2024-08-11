Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 пфенниг 1842 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,4 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1842
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 пфенниг 1842 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3205 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Russiancoin (7)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск