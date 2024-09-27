Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1842 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1842
Средняя цена 250 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842
Средняя цена 380 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск