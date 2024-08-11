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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1842 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1842
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1842 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 7 октября 2018.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (6)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1842 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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