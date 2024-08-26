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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1833 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1833 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1833 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1833
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1836 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1833 L на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1833 L на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1833 L на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1833 L на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1833 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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