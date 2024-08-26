Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1833 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,367 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1833
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1836 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
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