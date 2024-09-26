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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1833 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1833 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1833 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,832 гр
  • Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1833
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Busso Peus - January 18, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 18 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1833 L на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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