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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1833 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1833 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1833 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1833
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1833 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1833 L на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1833 L на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1833 L на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1833 L на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1833 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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