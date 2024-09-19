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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1808 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,436 гр
  • Чистого серебра (0,0261 oz) 0,8112 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1808 на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1808 на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1808 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1808 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR

Где продать?

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