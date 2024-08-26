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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808
Средняя цена 320 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808
Средняя цена 200 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
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