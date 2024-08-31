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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1808 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,73 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1212 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1808
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1808 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2436 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1808 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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