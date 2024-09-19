Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1808 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1808 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,36 гр
  • Чистого серебра (0,0133 oz) 0,4148 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1808
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1808 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 700 EUR. Торги состоялись 11 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1808 на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Мейнинген Каталог монет Бернгарда II Монеты Саксен-Мейнинген 1808 года Все Саксен-Мейнингенские монеты Саксен-Мейнингенские серебряные монеты Саксен-Мейнингенские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск