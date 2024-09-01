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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1828 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1828 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 18,84 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1828
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1828 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 85 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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