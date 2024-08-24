Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1828 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1828
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1828
Средняя цена 100 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1828
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1828
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1828
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/8 крейцера 1828
Средняя цена 200 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск