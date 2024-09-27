Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1828 года "Тип 1828-1830" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,731 гр
- Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1828
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1828 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Grün (2)
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Numismatica Ranieri (2)
- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск