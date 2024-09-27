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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1828 года "Тип 1828-1830" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1828 года "Тип 1828-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1828 года "Тип 1828-1830" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1828
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1828 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Numismatica Ranieri (2)
  • WAG (3)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1828 на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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