Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/8 крейцера 1828 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,5 - 0,6 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/8 крейцера
- Год 1828
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/8 крейцера 1828 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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