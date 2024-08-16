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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/8 крейцера 1828 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/8 крейцера 1828 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/8 крейцера 1828 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,5 - 0,6 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/8 крейцера
  • Год 1828
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/8 крейцера 1828 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/8 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/8 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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