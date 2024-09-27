Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
3 крейцера 1828 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 1,367 гр
- Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1828
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1828 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 16 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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