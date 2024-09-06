Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1828 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1828
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Гильдбурггаузен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1828 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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