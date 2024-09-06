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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/4 крейцера 1828 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1828 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1828 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,5 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1828
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Гильдбурггаузен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1828 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Гильдбурггаузен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 40 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1828 на аукционе Busso Peus - November 2, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1828 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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