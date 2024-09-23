6 крейцеров 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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