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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1830 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1830 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1830
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1830 L на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1830 L на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1830 L на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1830 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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