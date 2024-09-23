Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
6 крейцеров 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,347)
- Вес 2,449 гр
- Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1830
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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