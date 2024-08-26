Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1830 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1830 L
Средняя цена 320 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1830 L
Средняя цена 90 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1830 L
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1830 L
Средняя цена 240 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1830
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1830 L
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1830
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск