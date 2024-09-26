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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1830 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1830 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,832 гр
  • Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1830
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2165 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Stack's - August 29, 2022
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Stack's - August 29, 2022
Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Heritage - April 30, 2020
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Heritage - April 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1830 L на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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