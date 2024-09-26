Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,832 гр
- Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1830
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2165 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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