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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/4 крейцера 1830 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,5 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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