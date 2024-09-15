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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1830 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1830 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 979 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1830 L на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1830 L на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1830 L на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1830 L на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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