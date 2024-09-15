3 крейцера 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1830 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 979 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

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