1/2 крейцера 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1830 года со знаком L. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

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