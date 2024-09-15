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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1830 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1830 года L - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1830 года L - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,8 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1830 года со знаком L. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 105 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1830 L на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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