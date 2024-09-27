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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1837 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1837 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1837 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1837
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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