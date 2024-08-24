Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1837 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1837 K
Средняя цена 310 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1837 K
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1837 K
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1837 K
Средняя цена
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск