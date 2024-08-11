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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1837 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1837 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1837 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1837
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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