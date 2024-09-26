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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1837 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1837 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1837 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,832 гр
  • Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1837
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1837 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Höhn (3)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность VF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1837 K на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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