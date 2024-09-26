Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1837 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,832 гр
- Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1837
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1837 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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