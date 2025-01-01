flag
RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991

Commemorative silver coins 10 Roubles of USSR - Russia

10 Roubles 1977

Olympics - 1980. Moscow
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1977ЛМД250,414121,423011977ММД250,414121,423032
10 Roubles 1977

Olympics 1980. Emblem
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1977ЛМД250,040121,137057
10 Roubles 1978

Olympics - 1980. Bicycle
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1978ЛМД226,404118,4030371978Without mintmark--016
10 Roubles 1978

Olympics - 1980. Rowing
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1978ЛМД--001978ММД192,204118,403043
10 Roubles 1978

Olympics - 1980. Catch the Girl (Kyz Kuu)
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1978ЛМД--001978ММД192,203118,409041
10 Roubles 1978

Olympics - 1980. Pole Vaulting
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1978ЛМД220,583119,343061978ММД220,583119,343015
10 Roubles 1979

Olympics - 1980. Basketball
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1979ЛМД220,583119,2430151979Without mintmark--00
10 Roubles 1979

Olympics - 1980. Volleyball
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1979ЛМД220,583119,2430361979Without mintmark--00
10 Roubles 1979

Olympics - 1980. Judo
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1979ЛМД207,078107,928041979ММД207,078107,928021
10 Roubles 1979

Olympics - 1980. Boxing
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1979ЛМД207,078107,928040
10 Roubles 1979

Olympics - 1980. Kettlebell lifting
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1979ЛМД207,078107,928023
10 Roubles 1980

Olympics - 1980. Wrestling
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420021
10 Roubles 1980

Olympics - 1980. Tug of War
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1980ЛМД126,22095,420028
10 Roubles 1980

Olympics - 1980. Reindeer sleigh races
YearMarkDescriptionMintage UNCMintage PROOFSalesSales
1980ЛМД126,22095,420030
