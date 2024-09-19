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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1819 M GJ
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 эскудо 1819 M GJ
Средняя цена 960 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 эскудо 1819 M GJ
Средняя цена 440 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
2 эскудо 1819 S CJ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1819 S CJ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 реала 1819 M GJ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 реала 1819 S CJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 реала 1819 M GJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1819 M GJ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 реала 1819 M GJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1819 J
Средняя цена 65 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
8 мараведи 1819
Средняя цена 90 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
6 мараведи 1819 PP
Средняя цена 280 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 мараведи 1819
Средняя цена 70 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
4 мараведи 1819 J
Средняя цена 85 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 мараведи 1819 PP
Средняя цена 60 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 мараведи 1819 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
2 мараведи 1819
Средняя цена 40 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 мараведи 1819 PP
Средняя цена 50 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1/2 мараведи 1819 PP
Средняя цена 790 $
Продажи
0 1
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