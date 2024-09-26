Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1819 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1819
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1819 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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