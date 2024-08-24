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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 мараведи 1819 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 мараведи 1819 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 мараведи 1819 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 мараведи
  • Год 1819
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1819 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1224 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (10)
Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1819 PP на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мараведи 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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